Колосков назвал справедливым включение команд Медиалиги в Кубок России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал решение разрешить командам из Медиалиги выступить в Кубке России сезона-2023/24.

«Это решение РФС. Они вырабатывают стратегию турниров. То, что делает РФС, правильно. В прошлом году эти команды хорошо себя показали. Мне понравилось», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Призёры Медиалиги 2023 года получили право сыграть в предстоящем Кубке России. Золото чемпионата завоевала «Родина Медиа», серебро — 2DROTS. Третье место занял «Амкал».

Ранее нападающий «Амкала» Алексей Гасилин высказался о выходе столичной команды в Кубок России.







