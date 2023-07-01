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Гасилин: возможность участвовать в Кубке России по футболу придала «Амкалу» мотивации

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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин высказался о выходе столичной команды в Кубок России по футболу сезона-2023/24.
Гасилин: возможность участвовать в Кубке России по футболу придала «Амкалу» мотивации
  • Legion-Media
  • © Dünhölter SportPresseFoto

«Так как я работаю в РФС, уже знал, что будем участвовать в Кубке России. Спортивный результат влияет на путёвки. Все три команды, которые будут участвовать в турнире, показали хорошую игру. Всё правильно», — цитирует Гасилина «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего нападающего петербургского «Зенита», играть с командами из Российской премьер-лиги (РПЛ) и в этот раз будет тяжело.

«Шансы продвинуться выше есть. Каждая игра будет как финал. Тут не чемпионат. Может случиться в одной игре всё что угодно», — сказал Гасилин.

«Амкал» завоевал бронзовые медали чемпионата Медийной футбольной лиги. Столичный клуб в «Лужниках» обыграл команду «Бей Беги» со счётом 1:0 в матче за третье место.

Ранее сооснователь команды Медиалиги 2DROTS Никита Некит Панасюк рассказал о планах клуба.



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