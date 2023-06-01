Сооснователь 2DROTS: было бы кайфово сыграть с «Реалом»

Сооснователь команды Медиалиги 2DROTS Никита «Некит» Панасюк рассказал о планах клуба.

«Нельзя говорить, что ЦСКА для 2DROTS — пройденный этап. Хотелось бы сыграть ещё с кем-нибудь посильнее, но у нас тут тоже сильные команды. Было бы кайфово сыграть с «Ман Сити» или «Реалом», но для меня быть реалистом — это обыгрывать клубы РПЛ», — цитирует Панасюка Metaratings.

25 марта ЦСКА уступил команде 2DROTS в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Медиалиги.

По информации СМИ, восемь команд Медиалиги могут принять участие в следующем розыгрыше Кубка России.

Ранее Николай Осипов подтвердил информацию о том, что Медиалига ведёт переговоры о возможном товарищеском матче со сборной России.