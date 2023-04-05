Глава Медиалиги: идут разговоры о матче сборных России по футболу и МФЛ

Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов подтвердил информацию о том, что организация ведёт переговоры о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Это правда, мы с РФС в диалоге на эту тему. Мы сформировали сборную, сыграли матч с «Крыльями». Насчёт матча со сборной России разговоры идут. Всё упирается только в календарь мероприятий. И у сборной страны, и у нас. Сейчас на кону будут и просмотры, и куда более весомый призовой фонд. Многие команды не хотят распыляться», — цитирует Осипова Metaratings.

25 марта ЦСКА уступил команде 2DROTS в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Медиалиги. 4 апреля столичное «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» в матче «Пути Регионов» Кубка России. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

По информации СМИ, восемь команд Медиалиги могут принять участие в следующем розыгрыше Кубка России. Российский футбольный союз (РФС) счёл успешным опыт участия медиафутбольных клубов в нынешнем сезоне и решил внести предложение по увеличению количества квот.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что в следующем розыгрыше Кубка России по футболу могут принять участие сразу восемь команд Медиалиги.