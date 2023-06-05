Карасёв: пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался на тему отстранения судей от международных турниров.

«Пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина. Последний раз с Роберто Розетти общался в январе. Разговаривали просто на житейские темы — не по работе. Мы взрослые люди, оба всё прекрасно понимаем», — цитирует Карасёва «Чемпионат».

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о ситуации с разбирательством УЕФА относительно участия польского судьи в ультраправом митинге в Польше.