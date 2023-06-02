Хусаинов: политика сейчас в моде, поэтому УЕФА следит за взглядами футболистов и судей

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о ситуации с разбирательством УЕФА относительно участия польского судьи в ультраправом митинге в Польше.

«Политика сейчас в моде. Поэтому, на мой взгляд, УЕФА более пристально следит за позициями игроков и судей по таким вопросам. Это же общеевропейская практика. Попробуй сейчас похвалить русских — на тебя выльют ушат помоев. Как это было с «Арсеналом», который позволил себе поздравить Андрея Аршавина с днём рождения.

Та же ситуация вышла и с Шимоном Марциняком. Он посетил политическое мероприятие, где выражались взгляды, которые расходятся с официальной политической повесткой стран Европы. Вот УЕФА и поднял вой и взялся за него.

Во времена, когда я был арбитром ФИФА, такого не было. Отстраняли только за фатальные ошибки в матчах, за коррупцию. Ну и если ты сам перешёл дорогу УЕФА. Политике тогда не уделяли так много внимания, как это делают сейчас», — сказал Хусаинов RT.

Ранее сообщалось, что польский арбитр Шимон Марциняк остался главным арбитром финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.