Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России. В частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции ФИФА и УЕФА.

Также обращаемся с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях», — приводит ТАСС заявление пресс-службы УАФ.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Алексей Сорокин предложил УЕФА и ФИФА сосредоточиться на конкретных решениях после конференции РФС.