Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
- Gettyimages.ru
«Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России. В частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции ФИФА и УЕФА.
Также обращаемся с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях», — приводит ТАСС заявление пресс-службы УАФ.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Алексей Сорокин предложил УЕФА и ФИФА сосредоточиться на конкретных решениях после конференции РФС.