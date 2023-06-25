Сорокин предложил УЕФА и ФИФА сосредоточиться на конкретных решениях после конференции РФС

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин поделился мнением о выступлении представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) на конференции Российского футбольного союза (РФС).

«Естественно, РФС продолжает оставаться членом и партнёром УЕФА и ФИФА. Абсолютно правильно, что никто не отворачивается. Но я бы всё-таки сосредоточился на конкретных решениях, а не на выступлениях, мнениях и так далее», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

22 июня представитель УЕФА Йозеф Клемент на очной конференции РФС выразил надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что не стоит переоценивать заявление представителя УЕФА о возвращении российских команд.