Сорокин предложил УЕФА и ФИФА сосредоточиться на конкретных решениях после конференции РФС
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«Естественно, РФС продолжает оставаться членом и партнёром УЕФА и ФИФА. Абсолютно правильно, что никто не отворачивается. Но я бы всё-таки сосредоточился на конкретных решениях, а не на выступлениях, мнениях и так далее», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
22 июня представитель УЕФА Йозеф Клемент на очной конференции РФС выразил надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что не стоит переоценивать заявление представителя УЕФА о возвращении российских команд.