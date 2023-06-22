Дюков: не стал бы переоценивать заявление представителя УЕФА о возвращении российских команд

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о том, закрыт ли вопрос перехода организации в Азию.

«Не стал бы переоценивать заявления представителей ФИФА и УЕФА. Так что пока мы не комментируем подобные решения. И если мы что-то решим по этому вопросу, то обязательно уведомим об этом и ФИФА, и УЕФА. Решение принимаются исходя из общего мнения», — заявил Дюков на пресс-конференции.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.