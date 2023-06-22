Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дюков: не стал бы переоценивать заявление представителя УЕФА о возвращении российских команд

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о том, закрыт ли вопрос перехода организации в Азию.
Дюков: не стал бы переоценивать заявление представителя УЕФА о возвращении российских команд
  • Gettyimages.ru
  • © Jetlinerimages

«Не стал бы переоценивать заявления представителей ФИФА и УЕФА. Так что пока мы не комментируем подобные решения. И если мы что-то решим по этому вопросу, то обязательно уведомим об этом и ФИФА, и УЕФА. Решение принимаются исходя из общего мнения», — заявил Дюков на пресс-конференции.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить