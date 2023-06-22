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В УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам

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Советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Клемент на очной конференции Российского футбольного союза (РФС) выразил надежду, что команды из России в ближайшее время вернутся в международные соревнования.
В УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Приветствую всех членов исполкома РФС. Большое спасибо за приглашение, я очень рад быть с вами здесь, в Москве. Хочу передать вам большой привет от президента УЕФА Александра Чеферина. Наша организация объединяет 55 стран. И наша миссия — в развитии футбола в этих странах. Мы развиваем футбол, и мы должны защищать его от всевозможных вызовов, таких, как была пандемия. Это испытание мы прошли успешно. Потому что мы объединились и вместе пережили эту проблему. Сейчас у нас новый вызов, но мы твёрдо верим, что футбол способен преодолеть и нынешнюю проблему.

Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры. За этот период мы не прерывали связи с Россией и вели диалог. Уверен, что мы справимся с этим вызовом и будем дальше возводить мосты между странами и продолжать развивать футбол. А ещё я хочу пожелать крепкого здоровья Никите Павловичу Симоняну и Вячеславу Ивановичу Колоскову. Я очень надеюсь, что мы увидимся не раз», — заявил Клемент.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.

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