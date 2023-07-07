Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Карасёву будут Игорь Демешко, Алексей Лунёв; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Николай Левников.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России.