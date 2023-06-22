Возвращение на международную арену, реформа Кубка России и импортозамещение: о чём говорили на конференции РФС

Выступление представителей ФИФА и УЕФА на конференции РФС даёт надежду на возвращение России на международную арену. Об этом в четверг заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он поблагодарил коллег за присутствие на мероприятии, но призвал не ставить точку в вопросе возможного перехода страны в Азиатскую конфедерацию. Также функционер выразил удовлетворение реформой Кубка России, объяснил, почему организация сохранила за собой право утверждать календарь на сезон, и рассказал, какие шаги предпринимаются после ухода из страны иностранных брендов, специализирующихся на экипировке.

22 июня в Москве состоялась конференция Российского футбольного союза. Изначально повестка включала в себя восемь пунктов, среди которых было и утверждение нового состава исполкома РФС. В него вошли руководитель РПЛ Александр Алаев, глава ФНЛ Наиль Измайлов, президенты клубов «Сочи» и «Ахмат» Борис Ротенберг и Ахмед Айдамиров соответственно, а также председатель судейского комитета Павел Каманцев и Николай Голубев, Александр Старцев и Эдуард Малый, присоединившиеся к организации по квотам представителей межрегиональных объединений (МРО).

В то же время из реестра РФС были исключены ряд организаций, в том числе ранее игравшие в Премьер-лиге «Томь» и «Анжи», а также «Олимп-Долгопрудный», «Черноморец», мини-футбольное «Динамо» и другие. Однако одним из главных и наиболее обсуждаемых событий стало выступление присутствовавших на мероприятии представителей международных федераций, затронувших тему отстранения России от соревнований. Так, руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха выразил надежду, что «в скором времени ситуация разрешится». В схожем ключе высказался советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент.

«Передаю сердечный привет вам от Александера Чеферина. Сейчас мы сталкиваемся с очень серьёзным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить. Мы верим, что скоро будем снова встречаться друг с другом не только в кругу чиновников, но и на футбольном поле. Верим, что российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты», — сказал Клемент.

В свою очередь, сложившуюся ситуацию прокомментировал и президент РФС Александр Дюков. По его словам, 2022-й был сложным как для российской экономики, так и футбола, чьи представители лишились возможности выступать на международной арене. Но при этом отметил и позитивные моменты.

«В период отстранения нам было важно сохранить институт сборных. Для всех мы проводили сборы и товарищеские матчи. Одной из ключевых задач для РФС остаётся возвращение национальных команд на международный уровень. Мы устроили ряд соревнований и смогли сделать их более привлекательными, сделали серьёзный шаг в развитии женского и юношеского футбола», — заявил Дюков.

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По словам функционера, за 2022 год в России в целом удалось увеличить численность занимающихся футболом среди детей и студентов, а также заняться вопросом обучения тренерских кадров. В соответствии с проектом «Наша смена» планируется довести число специалистов в данной области до 10 тыс. к 2030-му. При этом подготовка будет проводиться по новым, утверждённым УЕФА направлениям, а действующих наставников будут отправлять на курсы повышения квалификации и переводить на лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отдельно Дюков остановился на изменении формата Кубка России, что способствовало росту не только количества матчей, но и интереса со стороны болельщиков и просмотров встреч по телевидению и интернету.

«Призовой фонд был увеличен в 20 раз и составил 1 млрд рублей. Этот турнир стал более привлекательным и интересным. И это прекрасный результат», — подчеркнул президент РФС.

Судя по всему, в Российском футбольном союзе сочли удачным эксперимент с Кубком России и намерены придерживаться данной стратегии развития. Так, в ходе конференции было сообщение об утверждении регламента состязаний. В этот раз они также пройдут по схеме с двойным выбыванием, но без небольших изменений не обойдётся. Если раньше потерпевшая поражение в финале Пути РПЛ команда получала шанс реабилитироваться и пробиться в решающий раунд через Путь регионов, то на этот раз этой возможности у неё не будет.

В то же время РФС оставил за собой право утверждать календарь не только Кубка, но и Премьер-лиги. И это несмотря на то, что 15 из 16 клубов вместе с президентом Александром Алаевым настаивали на передаче этих обязанностей руководству РПЛ. Как информирует «РБ Спорт», эта тема поднималась ещё год назад, а в этот раз особое раздражение представителей команд вызывала ситуация, при которой действующий чемпион страны — «Зенит» — на финише встречался с соперниками среднего уровня, тогда как его конкуренты играли между собой.

«Новый регламент не претерпел существенных изменений. Основное — приведение регламента в соответствие с законом о спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерации. Лига продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС. Это позволит гармонизировать календарь соревнований с учётом синхронизации календаря РПЛ и Кубка России», — заявили в пресс-службе РФС.

Уже после окончания официальной части конференции Дюков пояснил решение оставить за Российским футбольным союзом право утверждать календарь первенств. По его словам, оно было взвешенным и основывалось на повышении интереса к играм национального кубка.

«Календари других соревнований будут подстраиваться под основной турнир. Этот подход сочли абсолютно неправильным. К тому же с учётом того, что Кубок России стал более престижным и популярным. Поэтому было бы неверно составлять его расписание по остаточному принципу. Здесь нужно найти компромисс, о чём мы и договорились на исполкоме. Лига будет составлять календарь РПЛ, а потом мы его будем накладывать на календарь Кубка России. Чтобы мы могли учесть все логистические вопросы и не создавать сложности командам. Мы не хотим ставить клубы в неудобное положение, тем самым подрывая престиж Кубка», — объяснил Дюков.

Также функционер заверил, что в РФС учитывали мнение болельщиков, спонсоров и футболистов при утверждении формата Кубка страны. И хотя сам Дюков не назвал его идеальным, отметил общее удовлетворение реформой.

«Ввиду отсутствия еврокубков данный турнир смог компенсировать недостаток матчей и таким образом поднял интерес к нему со всех сторон. Как я уже говорил, формат привлёк большие финансы. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — добавил Дюков.

Главу РФС попросили подробнее прокомментировать слова посетивших конференцию представителей ФИФА и УЕФА. Дюков поблагодарил Беха и Клемента за визит, назвав это «важным днём для российского футбола».

«Это действительно обнадёживает. И слова господина Клемента дают надежду на наше возвращение как в Европу, так и во весь мир», — сказал глава РФС.

В то же время он призвал не переоценивать их заявления и ставить крест на возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). По его словам, если соответствующее решение примут, ФИФА и УЕФА будут своевременно уведомлены об этом.

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Интересно, какую роль в вопросе возвращения России на международные состязания сыграет возможное участие коллективов из Крыма в Кубке России. В мае стало известно, что четыре местных клуба планируют пройти лицензирование для выступления в ФНЛ, а в июне двое из них успешно завершили данную процедуру. Право принимать участие в матчах получили ялтинский «Рубин» и «Севастополь».

«Всё зависит от аттестации и заявок. Пока в Кубке России не определён полный перечень команд, которые будут участвовать. Всё возможно», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Помимо прочего, Дюков затронул тему импортозамещения, поводом для чего стало подписание соглашения на поставку компанией Jogel экипировки для сборной России. По его словам, РФС контактировали и с другими брендами, но сделали выбор в пользу отечественного производителя. И если верить словам функционера, данного направления планируется придерживаться и в будущем.

«Будем ли мы брать курс на импортозамещение? Да, курс будет взят. Потому что данный бренд производит не только футбольную обувь и форму, но и мячи. Так что нас полностью устраивает сотрудничество с ним. Это касается и остальной футбольной инфраструктуры. К примеру, мы будем обращаться к отечественным компаниям, которые готовы предоставить футбольным клубам соответствующую аналитику», — добавил Дюков.