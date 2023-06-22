Дюков — о Кубке России: формат привлёк большие финансы к турниру

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, учитывают ли в организации недовольство болельщиков и журналистов по поводу формата Кубка России.

«Если говорить о Кубке, то для нас важна обратная связь. Мы учитываем мнение всех, и болельщиков, и спонсоров, и футболистов. Новый формат многим понравился, несмотря на то что он не идеален.

Ввиду отсутствия еврокубков Кубок смог компенсировать недостаток матчей. И, таким образом, поднял интерес к турниру со всех сторон. Как я уже говорил, формат привлёк большие финансы к турниру. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Дюков.

Новый сезон Кубка России стартует 25—27 июля.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил регламент Кубка России сезона-2023/24.