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РФС утвердил регламент Кубка России сезона-2023/24

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент Кубка России сезона-2023/24.
РФС утвердил регламент Кубка России сезона-2023/24
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

Как сообщает пресс-служба РФС, розыгрыш Кубка России пройдёт по схеме с двойным выбыванием (double elimination).

В регламенте турнира на новый сезон появилось одно изменение — финал Пути регионов будет состоять из одной игры.

Команда проигравшая в финале Пути РПЛ покинет Кубок России, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем розыгрыше турнира.

Новый сезон Кубка России стартует 25—27 июля.

Ранее РФС утвердил регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

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