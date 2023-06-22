РФС утвердил регламент РПЛ сезона-2023/24

Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

Как сообщает пресс-служба РФС, новый регламент не претерпел существенных изменений.

Основное изменение на новый сезон — приведение регламента в соответствие с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерацией.

РПЛ продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС, что позволит гармонизировать календарь соревнований с учётом синхронизации календаря чемпионата и Кубка России.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года.

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил прошедший сезон Кубка России и РПЛ.