РФС утвердил регламент РПЛ сезона-2023/24
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Как сообщает пресс-служба РФС, новый регламент не претерпел существенных изменений.
Основное изменение на новый сезон — приведение регламента в соответствие с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерацией.
РПЛ продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС, что позволит гармонизировать календарь соревнований с учётом синхронизации календаря чемпионата и Кубка России.
Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года.
Ранее президент РФС Александр Дюков оценил прошедший сезон Кубка России и РПЛ.