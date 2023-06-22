Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РФС утвердил регламент РПЛ сезона-2023/24

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
РФС утвердил регламент РПЛ сезона-2023/24
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

Как сообщает пресс-служба РФС, новый регламент не претерпел существенных изменений.

Основное изменение на новый сезон — приведение регламента в соответствие с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерацией.

РПЛ продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС, что позволит гармонизировать календарь соревнований с учётом синхронизации календаря чемпионата и Кубка России.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года.

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил прошедший сезон Кубка России и РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить