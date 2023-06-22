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Дюков: Кубок России стал более привлекательным и интересным турниром

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил прошедший сезон Кубка России и Российской премьер-лиги.
Дюков: Кубок России стал более привлекательным и интересным турниром
  • РИА Новости

«Мы изменили формат Кубка России. Мы провели больше игр. Выросло количество болельщиков, ТВ-просмотров и просмотров в интернете. Призовой фонд был увеличен в 20 раз и составил 1 млрд рублей. Этот турнир стал более привлекательным и интересным. И это прекрасный результат.

Кроме того, РПЛ изменила подход к российским игрокам. Россияне стали получать больше игрового времени, соответственно, получили больше возможности к росту как футболисты», — заявил Дюков на очной конференции РФС в Москве.

В сезоне-2022/23 Кубок России выиграл московский ЦСКА, а РПЛ — санкт-петербургский «Зенит».

Ранее в РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.

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