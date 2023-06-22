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В РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что 2022 год можно считать успешным для отечественного футбола.
В РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола
  • РИА Новости

«Прошлый, 2022 год был непростым для нашего футбола. Российские клубы и сборные исключили из международных соревнований. А российская экономика подверглась давлению. Тем не менее прошедший год можно занести в актив отечественного футбола. Мы провели ряд соревнований и смогли сделать их более привлекательными, мы сделали серьёзный шаг в развитии женского и юношеского футбола.

В том году мы обеспечили рост численности людей, занимающихся футболом, численности тренеров с лицензиями УЕФА. Мы реализовали проект «Футбол в школе» и перезапустили детский массовый футбол в России и продолжаем это делать. В проекте приняли участие 547 тыс. учеников. Это можно назвать успехом. В этом году мы запустим «школьную футбольную лигу» в рамках нашего проекта. Он будет доступен, в том числе и для девочек», — заявил Дюков на очной конференции РФС в Москве.

Ранее в Международной федерации футбола выразили надежду на скорое разрешение ситуации с отстранением российских команд.

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