В РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что 2022 год можно считать успешным для отечественного футбола.

«Прошлый, 2022 год был непростым для нашего футбола. Российские клубы и сборные исключили из международных соревнований. А российская экономика подверглась давлению. Тем не менее прошедший год можно занести в актив отечественного футбола. Мы провели ряд соревнований и смогли сделать их более привлекательными, мы сделали серьёзный шаг в развитии женского и юношеского футбола.

В том году мы обеспечили рост численности людей, занимающихся футболом, численности тренеров с лицензиями УЕФА. Мы реализовали проект «Футбол в школе» и перезапустили детский массовый футбол в России и продолжаем это делать. В проекте приняли участие 547 тыс. учеников. Это можно назвать успехом. В этом году мы запустим «школьную футбольную лигу» в рамках нашего проекта. Он будет доступен, в том числе и для девочек», — заявил Дюков на очной конференции РФС в Москве.

Ранее в Международной федерации футбола выразили надежду на скорое разрешение ситуации с отстранением российских команд.