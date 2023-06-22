В ФИФА надеются на скорое разрешение ситуации с отстранением российских команд
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«Позвольте мне передать сердечный привет от Джанни Инфантино. Прошедший год был очень сложным, но мы надеемся, что в ближайшее время решение проблемы будет найдено и вся ситуация разрешится. Спасибо за вашу работу», — заявила Беха.
28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.