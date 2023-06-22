Алаев назвал «сигналом» выступления представителей УЕФА и ФИФА на конференции РФС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением о выступлении представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) на конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве.

«Признаться, немного опоздал и деталей выступлений не слышал, но если Митрофанова это воодушевило — это определённый сигнал. Давно знаю обоих, они действительно профессионалы, переживают. Они каждое своё слово выверяют, тем более в юридической плоскости. Меня это не может не радовать», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.