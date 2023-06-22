Алаев назвал «сигналом» выступления представителей УЕФА и ФИФА на конференции РФС
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«Признаться, немного опоздал и деталей выступлений не слышал, но если Митрофанова это воодушевило — это определённый сигнал. Давно знаю обоих, они действительно профессионалы, переживают. Они каждое своё слово выверяют, тем более в юридической плоскости. Меня это не может не радовать», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.