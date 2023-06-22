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РФС примет участие в составлении календаря РПЛ на следующий сезон

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о процессе составления календаря на сезон-2023/24.
РФС примет участие в составлении календаря РПЛ на следующий сезон
  • Gettyimages.ru
  • © Corbis/VCG

«РФС предложил, чтобы попарное расписание утверждалось общим собранием РПЛ и исполкомом РФС. Попарный календарь, считаю, нельзя утверждать ни на общем собрании, ни на исполкоме. Сейчас 59-й вариант, но выносить его на общее собрание неправильно», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

По его словам, клубы РПЛ должны доверять президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

«Мы нашли компромиссный вариант. Мы готовим расписание, его оперативно смотрит глава РФС. Это максимально гибкая система», — заявил он.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года. Новый розыгрыш Кубка России начнётся 25—27 июля.

Ранее Дюков оценил прошедший сезон Кубка России и РПЛ.

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