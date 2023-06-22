Дюков: слова Клемента дают надежду на наше возвращение как в Европу, так и во весь мир
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Я хочу поблагодарить наших коллег из УЕФА и ФИФА. Это важный день для российского футбола. Это действительно обнадёживает. И слова господина Клемента дают надежду на наше возвращение как в Европу, так и во весь мир», — сказал Дюков.
22 июня Клемент на очной конференции РФС выразил надежду, что команды из России в ближайшее время вернутся в международные соревнования.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Дюков ответил на вопрос о том, закрыт ли вопрос перехода организации в Азию.