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Дюков: слова Клемента дают надежду на наше возвращение как в Европу, так и во весь мир

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова советника по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозефа Клемента о возвращении российских команд к турнирам.
Дюков: слова Клемента дают надежду на наше возвращение как в Европу, так и во весь мир
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я хочу поблагодарить наших коллег из УЕФА и ФИФА. Это важный день для российского футбола. Это действительно обнадёживает. И слова господина Клемента дают надежду на наше возвращение как в Европу, так и во весь мир», — сказал Дюков.

22 июня Клемент на очной конференции РФС выразил надежду, что команды из России в ближайшее время вернутся в международные соревнования.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков ответил на вопрос о том, закрыт ли вопрос перехода организации в Азию.

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