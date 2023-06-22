РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара
- РИА Новости
«Переговоры ведутся в отношении коммерческой составляющей. Рассматриваем ли мы вариант проведения игры в России? Нет, мы ответного матча не рассматриваем», цитирует Митрофанова ТАСС.
В планах сборной России два товарищеских матча в сентябре. Первый состоится с командой Катара. Второй соперник будет определён позже.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.