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РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заверил, что товарищеский матч со сборной Катара состоится на выезде.
РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара
  • РИА Новости

«Переговоры ведутся в отношении коммерческой составляющей. Рассматриваем ли мы вариант проведения игры в России? Нет, мы ответного матча не рассматриваем», цитирует Митрофанова ТАСС.

В планах сборной России два товарищеских матча в сентябре. Первый состоится с командой Катара. Второй соперник будет определён позже.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.

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