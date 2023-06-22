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Дюков: опция перехода РФС в Азию по-прежнему существует

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал понять, что вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) пока ещё не закрыт.
Дюков: опция перехода РФС в Азию по-прежнему существует
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Что касается возможного перехода в Азию, у нас продолжаются консультации с УЕФА. Мы договорились до достижения договоренностей не комментировать. Соответствующая опция существует», — цитирует Дюкова ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.

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