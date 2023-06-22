Дюков: опция перехода РФС в Азию по-прежнему существует
- РИА Новости
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«Что касается возможного перехода в Азию, у нас продолжаются консультации с УЕФА. Мы договорились до достижения договоренностей не комментировать. Соответствующая опция существует», — цитирует Дюкова ТАСС.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.