Дюков: опция перехода РФС в Азию по-прежнему существует

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал понять, что вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) пока ещё не закрыт.

«Что касается возможного перехода в Азию, у нас продолжаются консультации с УЕФА. Мы договорились до достижения договоренностей не комментировать. Соответствующая опция существует», — цитирует Дюкова ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.