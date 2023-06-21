«Лучший матч того поколения»: 15 лет со дня победы сборной России над Нидерландами в четвертьфинале Евро

21 июня 2008 года сборная России по футболу обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы, а затем впервые в новейшей истории завоевала бронзовые медали турнира. Подопечные Гуса Хиддинка провели один из самых ярких и запоминающихся матчей в карьере, превзойдя соперника в физической подготовке. Голы Романа Павлюченко, Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина стали симбиозом индивидуального мастерства и слаженной коллективной работы. После Евро-2008 многие футболисты того созыва получили приглашения от топ-клубов.

Нынешний год богат на круглые даты. Недавно «Зенит» отпраздновал 15-летие победы в Кубке УЕФА. Тогда же состоялось и ещё одно знаковое событие для отечественного футбола: сборная России добилась своего наивысшего в новой истории результата, завоевав бронзовые медали Евро-2008. Турнир стал отправной точкой для целого поколения игроков. После него свою карьеру в Англии продолжили Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Роман Павлюченко и Динияр Билялетдинов. Болельщики до сих пор с ностальгией вспоминают ту команду Гуса Хиддинка, подарившую всем бурю позитивных эмоций.

Очень приятное впечатление оставлял в первую очередь сам нидерландец, в честь которого назвали не одного ребёнка в России. В столице его часто можно было встретить с книгой в руке и чашечкой капучино. Он выбрал себе в ассистенты двух отечественных специалистов Игоря Корнеева и Александра Бородюка. Они помогали ему на протяжении всего периода работы с национальной командой. Причём не только во время матчей и тренировок. Они в первую очередь рассказывали ему об особенностях характера россиян.

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«В России очень важно заслужить доверие, показать, что у тебя нет двойного дна. Нужно быть жёстким, прямым и критичным. Мы хорошо понимали друг друга с той командой, у меня была очень хорошая связь с теми ребятами. Игроки были замечательными. Я горжусь ими — это одна из лучших моих команды. Акинфеев вообще был одним из сильнейших в мире», — признавался потом Хиддинк в интервью «Матч ТВ».

Гус пришёл в сборную не в самый успешный для неё период. Команда под руководством Георгия Ярцева, а затем и Юрия Сёмина провалила отбор на ЧМ-2006, по ходу которого состоялось поражение от Португалии со счётом 1:7. Тот матч болельщики со стажем также отлично помнят, но как страшный сон. Было понятно: коллективу нужна сильная встряска, поэтому руководство РФС приняло решение впервые в истории пригласить иностранца.

Выбор пал на Хиддинка, поскольку до этого он отлично проявлял себя именно с национальными командами. На ЧМ-2002 он сотворил невозможное с коллективом из Южной Кореи, добравшись до полуфинала, пусть и не без помощи очень спорного судейства в матчах плей-офф. И до сих пор его считают в стране героем.

Тот же фокус специалист провернул с Австралией на ЧМ-2006. Ранее команда лишь раз попадала на мундиаль — в 1974 году, однако тренер это исправил. Его коллектив в стыках переиграл Уругвай, а затем ещё и вышел из группы с Бразилией, Хорватией и Японией. В 1/8 финала представители Зелёного континента уступили итальянцам, да и то из-за весьма странного пенальти на последних минутах встречи.

Австралийцы не сделали тренера национальным героем, однако болельщики приходили на стадионы в футболках с изображением нидерландца и надписью «In Guus we trust» («На Гуса уповаем»), обыгрывавшую официальный девиз США.

Россиян Гус Иванович влюбил в себя ещё до Евро-2008, когда его футболисты в «Лужниках» при полных трибунах сенсационно победили англичан 2:1, а дубль оформил Роман Павлюченко, к которому с лёгкой руки наставника приклеилось прозвище Спящий гигант.

«Сказал форварду перед матчем: «Забьёшь два». Когда его не оказалось в стартовом составе, уверил: «Рома, всё в силе, выйдешь на замену, забьёшь», — рассказывал после встречи массажист Михаил Насибов.

Причём этой яркой победы могло не хватить для попадания на Евро-2008 из-за неожиданно поражения россиян в Израиле, но Хорватия сделала национальной команде настоящий подарок, победив Англию на «Уэмбли». Удача продолжала быть благосклонной к Хиддинку.

Перед турниром, проходившим в Австрии и Швейцарии, в сборную мало кто верил, особенно после валидольного и во многом случайного попадания в финальную стадию соревнований. Даже выход из группы считался отличным результатом. Тем более, первые две встречи из-за дисквалификации пропускал Андрей Аршавин, и решение Хиддинка всё же взять его на Евро вызывало много вопросов.

В первом же матче подопечные Гуса уступили испанцам 1:4, и надежды на попадания в плей-офф стали призрачными. Причём тренерский штаб опять заставил болельщиков недоумевать, отправив в центр обороны Романа Широкова.

Однако затем последовали сложнейшая победа над греками, в которой чудо-передачу ударом через себя и вратаря исполнил Сергей Семак, и два безответных мяча в ворота шведов, один из которых забил изголодавшийся по футболу Аршавин. Сборная России впервые вышла из группы и попала на Нидерланды, смявшие на своём пути всех соперников по группе. Казалось, на этом путь отечественного коллектива на Евро закончился, но Хиддинк готовил команду совсем к другому.

Как потом объясняли специалисты, на последнем сборе перед турниром он достаточно сильно нагрузил футболистов ради того, чтобы на пик формы они вышли как раз к матчам плей-офф. И экспериментальный состав в первом матче с испанцами был вызван именно этим. Никто и не планировал обыгрывать в группе будущих чемпионов Европы.

Матч с Нидерландами 21 июня 2008 года стал триумфальным для сборной. Ведь соперник тогда находился в большом порядке — финалисты предшествовавшего турниру чемпионата мира французы и итальянцы пропустили от подопечных Марко ван Бастена семь мячей на двоих. Разумеется, перед началом плей-офф котировки «оранжевых» выросли как на дрожжах.

«Они думали, что игра с Россией — ерунда. Я знал, что у них в команде есть некие проблемы. У меня была информация. Мы начали. Я сказал Аршавину не стоять слева, действовать по всему полю. Слева у нас действовал Жирков и другие защитники. Они противостояли правому флангу голландцев. А я знал, что как раз в этой зоне у них проблемы. Аршавину, как я сказал, было поручено действовать в центре поля. Поэтому там у нас было численное преимущество», — объяснял позже тренер.

Подопечные Хиддинка не отсиживались в обороне ни в дебюте, ни после того, как присмотрелись к сопернику, что очень удивляло. На каждую атаку фаворита они отвечали своей, а то и двумя, и временами складывалось впечатление, что тот просто не понимает, что происходит.

А в начале второго тайма Павлюченко откликнулся на прострел Семака с фланга и открыл счёт. Нидерландцы спаслись лишь в концовке встречи: Руд ван Нистелрой отличился после навеса со штрафного на 86-й минуте. Но в дополнительное время россияне просто смяли соперника. Хотя, как рассказал Бородюк, не обошлось и без сложностей.

«Юра Жирков отыграл тогда все 90 минут и после попросил замену в связи с усталостью. Но нам с Хиддинком пришлось пойти на хитрости. И мы сказали ему, что замен больше нет, хотя они были. Он вышел в дополнительное время и отыграл до самого конца, с полной самоотдачей и желанием победить. Видимо, он сумел преодолеть тот порог усталости, сыграл через не могу и очень помог тогда ребятам. Это говорит о его характере и его преданности футболу», — объяснил Бородюк RT.

Впрочем, морально-волевые качества тогда проявили все российские футболисты. И второй гол стал наглядным тому подтверждением. Уставший Аршавин выбрал, как показалось, не лучший вариант продолжения атаки, но умудрился выдать от лицевой линии такой пас, что рванувшему замыкать во вратарскую площадь Дмитрию Торбинскому оставалось просто подставить ногу.

А спустя несколько минут под сумасшедшие крики «До свидания, до свидания» Георгия Черданцева, вдохновенно комментировавшего ту встречу на одном из телеканалов, Аршавин в третий раз огорчил легендарного Эдвина ван дер Сара и поставил жирную точку в матче.

«После игры многие в Нидерландах говорили мне: «Оставайся в России». Не пресса, а именно люди. Ситуация была не из приятных», — признавался Хиддинк.

Футболисты сборной тогда провели, по мнению многих, лучший матч в своей истории. Они не просто победили, но сделали это красиво, подарив болельщикам невероятные эмоции.

«Что я чувствовал после той победы над Нидерландами? В первую очередь радость. Всё-таки перед матчем со сборной России голландцы считались не просто фаворитами этой игры. Их считали фаворитами всего чемпионата Европы. На мой взгляд, это один из лучших матчей того поколения российской сборной. А после было какое-то эмоциональное опустошение. Когда все эмоции куда-то просто исчезли. Наверное, это из-за усталости. Мы сделали почти невозможное», — заявил Бородюк RT.

В ту ночь фанаты гуляли по улицам Москвы всю ночь, скандируя «Рос-си-я!» и размахивая триколорами. Шарф с цветами национального флага оказался даже на шее памятника Александру Пушкину в центре города. При этом, кто и когда его туда водрузил, история умалчивает.

Увы, после успеха в игре Нидерландами последовало поражение 0:3 от испанцев, хотя сборная не отказалась от атакующей манеры игры, а спустя полтора года случился злосчастный Марибор, где россиянине не смогли по итогам стыков отобраться на ЧМ-2010. Однако Хиддинк и та сборная запомнились в первую очередь выходом в полуфинал Евро-2008 и победой над англичанами в «Лужниках».