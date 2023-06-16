Форма Алдонина, удар Каряки и воспоминания Аршавина: «Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче

«Зенит» и сборная России по футболу сыграли вничью в ретроматче, приуроченном к 15-летней годовщине победы петербуржцев в Кубке УЕФА и завоевания бронзовых медалей национальной командой на Евро-2008. На дальний удар Евгения Алдонина «Зенит» ответил голом Павла Погребняка из штрафной после точного паса Романа Широкова. Игра сопровождалась воспоминаниями о том, как завоёвывались награды. Динияр Билялетдинов признался, что для него на чемпионате Европы самой важной стала победа над шведами, а Андрей Аршавин рассказал о диалоге с Диком Адвокатом накануне финала еврокубка.

Российский футбольный союз не смог договориться с другими странами о проведении в июне товарищеских матчей с участием национальной команды. Тем не менее, праздник для болельщиков в РФС всё-таки решили сделать, устроив ретровстречу, посвящённую победе «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям Евро-2008. Она прошла в рамках ПМЭФ.

На игру планировалось даже пригласили тренеров Дика Адвоката и Гуса Хиддинка, которые 15 лет назад возглавляли коллективы. К сожалению, приехать в Санкт-Петербург голландцы не смогли и тёплой встречи не получилось.

«За такое короткое время — и плюс дорога. Сложно. Адвокат не смог. Он очень тепло всегда вспоминает время, проведённое в России. Я уверен, что мы его ещё увидим. Он, кстати, приезжал в нашу академию два года назад», — объяснил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев в интервью РИА Новости.

Впрочем, о тренерах по ходу ретроматча говорили достаточно много. Комментаторы рассказывали, как Хиддинк во время встречи с Голландией постоянно общался с Сергеем Семаком. Почему-то именно его действиями Гус был больше всего недоволен. Андрей Аршавин, в свою очередь, вспомнил разговор с Адвокатом накануне финала Кубка УЕФА.

«Он собрал нас всех в центре поля и сказал: «Если не выиграете, вы не команда». А я ему в ответ: «Если вы не выиграете, вы не тренер». Злости не было. Просто Дик хотел переложить ответственность за результат на нас, но мы ему не дали», — посмеялся бывший форвард «Зенита».

Голладцев на тренерском мостике заменили Анатолий Давыдов, а также Игорь Корнеев и Александром Бородюком. Бывшие помощники Хиддинка в раздевалке устроили теоретическое занятие: доска, представшая футбольное поле, была заставлена фишками-футболистами.

«Какой состав на матч? Как с Голландией», — шутил Корнеев.

При этом специалист признался, что понятия не имеет, в какой форме футболисты. Нормальных тренировок накануне ретроматча не было. Играли, как говорится, «с листа».

Конечно, некоторые ветераны внешне выделялись. В частности, Евгений Алдонин, который остаётся таким же подтянутым, как и раньше, а возраст выдаёт только появившаяся у висков седина.

Именно экс-полузащитник ЦСКА и забил первый гол в матче. В начале второго тайма он мощно пробил из-за пределов штрафной, не оставив шансов Дмитрию Бородину, который после перерыва сменил в воротах Вячеслава Малафеева.

«В том моменте бежать уже было некуда. Стоял бастион из защитников «Зенита». Поэтому пришлось пробить. Давно пристреливался с той позиции. И вложился в удар. Голкипер зевнул? Не знаю, надо разбирать эпизод. Конечно, большое количество эмоций получаю от таких матчей. Вне зависимости от результата. Пока есть силы, буду участвовать и показывать детям, молодёжи, к чему надо стремиться. У них должны быть свои ориентиры», — сказал Алдонин в интервью «Матч ТВ» после встречи.

При этом, возвращаться в РПЛ 43-летний полузащитник не собирается, хотя, по мнению журналистов, он не затерялся бы в лиге и сейчас.

«Нет, сегодня самое время для молодёжи проявлять свои лучшие качества. Мы своё отыграли. Мы и на этом уровне отлично смотримся», — признался Евгений.

Ещё один гол, как в былые годы, забил Павел Погребняк. Денисов обработал мяч перед штрафной и перевёл направо на Романа Широкова, а тот сделал пас на ход врывавшемуся во вратарскую форварду. И Владимир Габулов не смог остановить нападающего «Зенита».

«Отлично снова почувствовать себя футболистом в компании таких легенд. Я могу год не тренироваться и всё равно забью. Такие мастера рядом. Что запомнилось от того Кубка УЕФА? Это и пас Аршавина в матче с «Вильярреалом», когда мы выиграли дома со счётом 1:0. И травма Николаса Ломбертса, и моя жёлтая карточка, из-за которой пропустил финал. И конечно, дубль в ворота «Марселя», — признался лучший бомбардир турнира в сезоне 2007/2008.

Интересно, что по количеству ударов по воротам «Зенит» вдвое превзошёл сборную России, хотя до этого питерцы жаловались на проблемы с составом. По разным причинам не приехали на игру Анатолий Тимощук и Александр Анюков. Именно поэтому Андрей Аршавин вышел на поле в сине-бело-голубой форме, хотя мог и в красной. Впрочем, и сборной России была одна существенная потеря: не смог выступить действующий голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. А без него сложно представить себе коллектив Хиддинка.

Тем не менее, болельщики смогли окунуться в прошлое. Они увидели и коронный дальний удар Андрея Каряки (в первом тайме он мощно зарядил в перекладину), и никуда не девшееся мастерство Юрия Жиркова, который чеканил мяч головой и так прошёл половину поля. Однако, несмотря на старания ветеранов, встреча в итоге закончилась ничьей 1:1. Серию пенальти организаторы в этот раз проводить не стали, разделив Кубок легенд на две команды.

А футболисты продолжали делиться воспоминаниями от потрясающего 2008 года. Так, для Динияра Билялетдинова, который после Евро уехал в «Тоттенхэм», важнее был не матч с Голландией, а победа над шведами в группе и выход в плей-офф.

«Тогда груз ответственности свалился с плеч, потому что выполнили задачу минимум. И потом уже на кураже прибили Голландию. Но не справились с Испанией. Причём, мы могли выстроить поезд, но не стали. Не отказались от своей атакующей манеры игры, и долгое время боролись с соперником на равных, до первого пропущенного гола», — признался полузащитник.

Иван Саенко, в свою очередь, вспомнил, как футболисты все вместе запрыгивали на Дмитрия Торбинского после его гола в ворота голладцев в дополнительное время четвертьфинала (3:1).

«Главное, что медали привезли. А так было много позитивных моментов. Помню, как лежали на Торбинском и он там задыхался», — улыбнулся хавбек.

При этом футболисты не против того, чтобы собираться и играть почаще. Ведь это возможность не только «тряхнуть стариной», но и после пообщаться в непринуждённой обстановке. Среди идей собрать победный состав ЦСКА, который выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году. А руководство «Зенита» и вовсе поддержало идею создания ветеранской лиги.

«Мы видим, что есть большой интерес зрителей, неувядающее мастерство ветеранов, которые не только хорошо двигают мяч, но и обладают дриблингом, ударами головой. Идея создания ветеранской лиги хорошая, я думаю, что она себя оправдает и будет привлекать ещё больше болельщиков на трибуны — тех, кто помнит этих игроков в их лучшие годы, молодёжь тоже приобщается, узнает историю. Мы поддерживаем и будем поддерживать», — сказал Медведев.

Символично, что открывал и закрывал вечер Дима Билан. Ведь по иронии судьбы его победе на «Евровидении» тоже в этом году исполняется 15 лет.