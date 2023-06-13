Ретроматч «Зенита» и сборной России перенесли на «Газпром Арену»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что было принято решение поменять место проведения ретроматча с участием бывших игроков «Зенита» и сборной России по футболу.

Встреча перенесена на «Газпром Арену», поскольку на стадионе «Петровский», где первоначально должна была состояться встреча, неудовлетворительное качество газона, приводит слова Орлова РИА Новости.

Ретроматч пройдёт в Санкт-Петербурге 15 июня. Игра начнётся в 20:00 мск. Встреча приурочена к 15-летию побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также бронзовым медалям сборной России на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что РФС опубликовал составы сборной России и «Зенита» на матч легенд.