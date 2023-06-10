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РФС опубликовал составы сборной России и «Зенита» на Матч Легенд

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Российский футбольный союз (РФС) объявил составы сборной России и санкт-петербургского «Зенита» на Матч Легенд.
РФС опубликовал составы сборной России и «Зенита» на Матч Легенд
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В составе сборной России выступят Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.

Тренеры — Игорь Корнеев и Александр Бородюк.

За «Зенит» на поле с первых минут выйдут Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков и Александр Бухаров.

Тренеры — Михаил Бирюков и Анатолий Давыдов.

Ретроматч пройдёт 15 июня на «Газпром Арене» и будет приурочен к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Ранее РФС опубликовал состав молодёжной сборной России на июньский учебно-тренировочный сбор.

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