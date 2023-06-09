Четыре футболиста «Спартака» вызваны в молодёжную сборную России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав молодёжной сборной России на июньский учебно-тренировочный сбор.

Национальная команда проведёт сбор с 10 по 19 июня в подмосковном Новогорске и Минске. Сборная сыграет два товарищеских матча — со сверстниками из Белоруссии (15 июня, Борисов) и с клубом «Торпедо-БелАЗ» (18 июня в Жодино), сообщает пресс-служба РФС.

В сборную были вызваны 23 игрока.

Вратари: Даниил Худяков («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак» Москва), Артём Бескибальный («Строгино» Москва), Денис Першин, Матвей Лукин (оба — ЦСКА Москва), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба — «Динамо» Москва), Павел Бочаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Звезда» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба — «Спартак» Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Игорь Дмитриев («Ленинградец» Ленинградская область), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Вадим Раков («Локомотив» Москва).

Нападающие: Павел Мелешин («Спартак» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.