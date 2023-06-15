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Алдонин — о голе в ретроматче: бежать было некуда, уже стоял бастион футболистов «Зенита»

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился эмоциями после ретроматча между петербургским «Зенитом» и сборной России по футболу.
Алдонин — о голе в ретроматче: бежать было некуда, уже стоял бастион футболистов «Зенита»
  • РИА Новости

«Больше не оставалось ничего делать, бежать было никуда, уже стоял бастион футболистов «Зенита». Давно пристреливался, подходил. Оказалась хорошая позиция, пришлось вложиться», — цитирует экс-хавбека сборной России «Матч ТВ».

Игра закончилась со счётом 1:1. В составе сборной России мяч забил Евгений Алдонин (45-я минута). У «Зенита» отличился Павел Погребняк (56-я).

Встреча приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также бронзовым медалям сборной России на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что РФС опубликовал составы сборной России и «Зенита» на матч легенд.

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