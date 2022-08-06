«РБ Спорт»: РФС рассматривает вариант проведения ретро-кубка

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира — Ретро Кубка России.

В турнире примут участие команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы. В число участников Ретро Кубка войдут команды «Спартака», «Ротора», «Динамо», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Рубина», ЦСКА и «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

По проекту турнира, планируется групповая стадия (2 группы по 4 команды). Из каждой группы выйдут по две команды, которые разыграют между собой полуфиналы и финал.

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ответный ретроматч пройдёт 2 сентября и будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит» (4 сентября).

Ранее Данни рассказал, что примет участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»