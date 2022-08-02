Данни рассказал, что примет участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Мигел Данни сообщил, что примет участие в матче ветеранов петербургского клуба с московским «Спартаком».

«Я приму участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Очень приятно, что я получил приглашение! По-настоящему счастлив быть частью команды легенд «Зенита»», — цитирует Данни «Чемпионат».

Ответный ретроматч пройдёт 2 сентября и будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит» (4 сентября).

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поведении Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита».