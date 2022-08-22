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Гендиректор «Зенита» Медведев будет помощником тренера в ретро-матче со «Спартаком»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своей роли в ответном ретро-матче со «Спартаком».
Гендиректор «Зенита» Медведев будет помощником тренера в ретро-матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Я буду в роли помощника Анатолия Давыдова», — сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ответный матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт 2 сентября в Москве. Он будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит», которая состоится 4 сентября.

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков и Александр Кержаков. Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее Тихонов заявил, что разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом».

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