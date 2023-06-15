«Зенит» и сборная России сыграли вничью в ретроматче в Санкт-Петербурге

Петербургский «Зенит» и сборная России по футболу сыграли вничью в ретроматче в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счётом 1:1. Регламентом встречи серия пенальти не предусмотрена.

В составе сборной России мяч забил Евгений Алдонин (45-я минута). У «Зенита» отличился Павел Погребняк (56-я).

Встреча приурочена к 15-летию побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также бронзовым медалям сборной России на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что РФС опубликовал составы сборной России и «Зенита» на матч легенд.