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Аршавин признался, что заплакал после окончания матча с Нидерландами на Евро-2008

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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре с Нидерландами на чемпионате Европы 2008 года.
Аршавин признался, что заплакал после окончания матча с Нидерландами на Евро-2008
  • РИА Новости

«Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал», — приводит слова Аршавина Sports.ru.

В том матче Аршавин отметился забитым голом в дополнительное время. Игра завершилась со счётом 3:1.

Ранее Аршавин заявил, что «Торпедо» не является командой в полном смысле слова, а напоминает набор футболистов.

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