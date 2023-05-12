Аршавин признался, что заплакал после окончания матча с Нидерландами на Евро-2008
- РИА Новости
«Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал», — приводит слова Аршавина Sports.ru.
В том матче Аршавин отметился забитым голом в дополнительное время. Игра завершилась со счётом 3:1.
Ранее Аршавин заявил, что «Торпедо» не является командой в полном смысле слова, а напоминает набор футболистов.