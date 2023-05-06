Аршавин: «Торпедо» напоминает набор футболистов, которые играют «как получится»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Торпедо» не является командой в полном смысле слова, а напоминает набор футболистов.

«Они ничем не объединены, все отдельно. В отличие от «Химок», у которых виден стержень, «Торпедо» просто напоминает набор футболистов, которые играют «как получится». Половина там не понимает, что они делают, что будут делать, куда пойдут», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» на стадионе «Лужники» завершился со счётом 5:1.

В составе грозненской команды мячи забили Дарко Тодорович (12-я минута), Мохамед Конате (19-я), Владислав Камилов (38-я), Заим Диванович (77-я) и Гамид Агаларов (90-я). У «Торпедо» отличился Илья Стефанович на 74-й минуте.

«Ахмат» занял пятое место в таблице чемпионата России с 43 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке и лишило себя шансов на позицию выше зоны стыковых матчей на выбывание.

Ранее грозненский «Ахмат» обыграл с разгромным счётом столичное «Торпедо» в матче 26-го тура РПЛ).