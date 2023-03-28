Погребняк: из РПЛ в Европу сейчас ноль шансов уехать

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Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк считает, что отъезд в Европу из Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент невозможен.

«Моё поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас как наши игроки смогут уехать? Где мы играем? Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», — цитирует Погребняка «РБ Спорт».

Погребняк выступал за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», томскую «Томь», петербургский «Зенит», столичное «Динамо», екатеринбургский «Урал», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг».

Ранее Погребняк назвал странной встречу тренеров «Спартака» с Мешковым.

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