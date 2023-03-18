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Погребняк назвал странной встречу тренеров «Спартака» с Мешковым

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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о встрече тренерского штаба московского «Спартака» с арбитром Виталием Мешковым и главой судейского корпуса Павлом Каманцевым.

«История несколько странная. Но у нас уже дисквалифицированные играют, судьи с тренерами встречаются. Глядя на это, хочется спросить: «Может, на какое-то время сосредоточиться на просмотре другого чемпионата?» — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

По информации СМИ, тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль и представители его штаба накануне провели встречу с арбитром Виталием Мешковым и главой департамента судейства Павлом Каманцевым.

Напомним, что Мешков на 88-й минуте встречи 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» не засчитал гол нападающего московской команды Александра Соболева, потому что свистнул до взятия ворот.

Ранее сообщалось, что Мешков не получил назначения на 19-й тур РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» — «Урал».

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