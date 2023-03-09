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Мешков не получил назначения на 19-й тур РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» — «Урал»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Виталий Мешков не получил назначения на матчи 19‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мешков не получил назначения на 19-й тур РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» — «Урал»
  • РИА Новости

«Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество. У Мешкова одна неисправленная ошибка, а также ошибка с неназначением пенальти. Две ключевых ошибки — это довольно низкая оценка», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

По его словам, на 19-й тур РПЛ получили назначения арбитры, у которых оценка была выше.

«Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалёва, который допустил ошибку в игре «Зенита» со «Спартаком», и других судей ранее», — подытожил он.

Напомним, что Мешков на 88-й минуте встречи между «Спартаком» и «Уралом» не засчитал гол нападающего московской команды Александра Соболева, потому что свистнул до взятия ворот.

Ранее стали известны имена арбитров, которые будут работать на играх 19-го тура РПЛ.

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