Бородюк: был бы рад увидеть Хиддинка и всех ребят из сборной на ретроматче с «Зенитом»

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал новость о возможном ретроматче сборной России с «Зенитом» образца 2008 года.

«Я не знаю, состоится ли матч сборной России и «Зенита» образца 2008 года. Официального подтверждения ещё не было. Но если это окажется правдой, то это очень классная идея. Прекрасная дата, 15 лет со дня завоевания второго Кубка УЕФА в истории России и годовщина достойного выступления нашей сборной на Евро-2008, когда мы завоевали бронзу. Такие матчи необходимы как для спортивной составляющей, так и для болельщиков. Так что если такое произойдёт, то я буду рад всех увидеть: и всех ребят, с которыми мы тогда прошли достаточно тяжёлый и сложный путь, и Гуса Хиддинка», — сказал Бородюк RT.

Ранее Хиддинк заявил, что падение уровня мастерства российских футболистов неизбежно.