Хиддинк: падение уровня мастерства российских футболистов неизбежно

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказал мнение об уровне мастерства российских футболистов на время отстранения от международных соревнований.

«Упадёт ли уровень мастерства российских игроков? Это неизбежно. Без еврокубков футболистам тяжело прогрессировать», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин рассказал о ходе переговоров РФС с УЕФА о возможном возвращении российского футбола на европейскую арену.