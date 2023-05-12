Хиддинк: падение уровня мастерства российских футболистов неизбежно
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«Упадёт ли уровень мастерства российских игроков? Это неизбежно. Без еврокубков футболистам тяжело прогрессировать», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин рассказал о ходе переговоров РФС с УЕФА о возможном возвращении российского футбола на европейскую арену.