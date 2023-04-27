Сорокин: считаю, что вопрос о переходе РФС в Азию ещё не отпал

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин рассказал о ходе переговоров РФС с УЕФА о возможном возвращении российского футбола на европейскую арену.
Сорокин: считаю, что вопрос о переходе РФС в Азию ещё не отпал
  • РИА Новости

«Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию ещё не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). 21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ. ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уровне российского футбола.

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