Сорокин: считаю, что вопрос о переходе РФС в Азию ещё не отпал

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин рассказал о ходе переговоров РФС с УЕФА о возможном возвращении российского футбола на европейскую арену.

«Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию ещё не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). 21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ. ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уровне российского футбола.