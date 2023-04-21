Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ

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В Федерации футбола Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) оценили вероятность проведения товарищеского матча с национальной командой России.
Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ
  • РИА Новости

«Мы договорились о товарищеских играх между командами до 18 лет в рамках турнира в Дубае, который пройдёт с 28 по 31 мая. После мая между Федерацией футбола ОАЭ и РФС возможны переговоры об организации товарищеских матчей между основными сборными», — заявили Sport24 в пресс‑службе Федерации футбола ОАЭ.

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

После отстранения российских команд от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Камеруном.

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