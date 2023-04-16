СЭ: сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Камеруном

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном в 2023 году.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России является Камерун.

По информации источника, матч может пройти в России до конца 2023 года.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает проведение товарищеских матчей против команд из Африки.