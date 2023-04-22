Тихонов заявил, что на сегодняшний день в России нет футбола

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уровне российского футбола.

«Чтобы нам жить хорошо в России, нам надо не врать, а говорить правду. В России нет футбола на сегодняшний день, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем», — цитирует Тихонова Metaratings.

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). 21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ. ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на летний тренировочный сбор.