Карпин: в идеале летом провести матч в России при наших болельщиках

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на летний тренировочный сбор.
Карпин: в идеале летом провести матч в России при наших болельщиках
  • РИА Новости

«Может ли быть летний сбор отменён, как в прошлом году? В нашей ситуации всё возможно, но руководство РФС делает всё необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА, в том числе и в июньское. Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках», — приводит слова Карпина ТАСС.

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ.

После отстранения российских команд от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Карпин высказал мнение, что петербургский «Зенит» завоюет золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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