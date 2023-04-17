Карпин уверен, что «Зенит» станет чемпионом России по футболу в сезоне-2022/23
«На 99,9% можно сказать, что «Зенит» — это будущий чемпион», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Сине-бело-голубые в матче 23-го тура сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). «Зенит» с 55 очками продолжает лидировать в чемпионате. Команда Валерия Карпина (46) осталась на втором месте в турнирной таблице. Далее расположились московские «Спартак» (45), ЦСКА (44) и «Динамо» (39).
Ранее Алексей Игонин заявил, что игроков «Зенита» в матче с «Ростовом» подвело исполнительское мастерство.