Карпин уверен, что «Зенит» станет чемпионом России по футболу в сезоне-2022/23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что петербургский «Зенит» завоюет золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«На 99,9% можно сказать, что «Зенит» — это будущий чемпион», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые в матче 23-го тура сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). «Зенит» с 55 очками продолжает лидировать в чемпионате. Команда Валерия Карпина (46) осталась на втором месте в турнирной таблице. Далее расположились московские «Спартак» (45), ЦСКА (44) и «Динамо» (39).

Ранее Алексей Игонин заявил, что игроков «Зенита» в матче с «Ростовом» подвело исполнительское мастерство.