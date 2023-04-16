Семак: ещё слишком рано говорить о чемпионстве «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал раньше времени не говорить о том, что петербургская команда уже завоевала золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Девять очков за семь туров — это не тот отрыв, который позволяет команде спокойно докатываться до финиша сезона. Понимаю, что журналисты и болельщики других клубов заранее пытаются как-то этот вопрос для себя решить, но мы прекрасно понимаем, что это не имеет ничего с реальностью», — цитирует Семака пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

При этом он подчеркнул, что у «Зенита» хорошие шансы для того, чтобы завоевать золотые медали.

«Но для этого нам нужно хорошо работать. Мы это делаем, в каждом матче стараемся играть на победу», — заключил Семак.

Сине-бело-голубые в матче 23-го тура сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). Команда Валерия Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что ещё слишком рано называть петербургский клуб чемпионом России.

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