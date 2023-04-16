Чистяков считает, что борьба за победу в РПЛ ещё не окончена
- РИА Новости
«Сегодняшнюю игру мы не занесём в копилку, но одно очко — это шаг вперёд к победе в РПЛ. Самой большой ошибкой думать, что мы уже выиграли чемпионат», — цитирует Чистякова ТАСС.
По его словам, у «Зенита» следующая игра с «Динамо», поэтому сейчас все мысли только о ней.
«Настрой у нас бешеный, только на победу, как и на любого другого соперника, вся борьба в чемпионате впереди», — добавил Чистяков.
Игра в Ростове завершилась со счётом 0:0. Команда Валерия Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.
Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча между «Ростовом» и «Зенитом» Сергей Карасёв должен был назначить пенальти в ворота команды Сергея Семака.