Хусаинов — о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: и овцы целы, и волки сыты

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов считает, что главный судья матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Зенитом» Сергей Карасёв должен был назначить пенальти в ворота команды Сергея Семака.

«Что касается эпизода с 11-метровым, то, по моему мнению, пенальти был. Стопроцентный. Во-первых, непосредственно сам контакт произошёл в пределах штрафной площади, это отчётливо видно на повторе. Да, он уже стелился в подкате до линии, но сам контакт произошёл уже за ней. Во-вторых, Дуглас Сантос должен был получить жёлтую карточку. Это осознанное действие с целью остановить атаку соперника. Тут без вариантов», — заявил Хусаинов RT.

Он подчеркнул, что «Зенит» с «Ростовом» в хороших отношениях».

«Поэтому так и происходит. Сергей Карасёв работал на всех сразу. Там не дал жёлтую на игроке «Зенита», тут пощадил игрока «Ростова». По игре это ощущалось, не обостряли, действовали максимально равно во всех отношениях. Хотелось сделать ничью — сделали. И овцы целы, и волки сыты», — заключил Хусаинов.

Карасёв назначил пенальти за нарушение защитника Дугласа Сантоса против Кирилла Щетинина. Однако арбитры VAR после просмотра эпизода пришли к выводу, что нарушение было совершено за пределами штрафной площади.

Игра завершилась со счётом 0:0. «Ростов» набрал 46 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» с 55 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее ассистентский хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Оренбург» в 23-м туре РПЛ.