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Дюков объяснил, почему Jogel стал новым экипировщиком сборной России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему бренд Jogel был выбран экипировщиком сборной России.
Дюков объяснил, почему Jogel стал новым экипировщиком сборной России
  • РИА Новости

«Мы вели переговоры с другими поставщиками экипировки. Не буду называть бренды, чтобы не создавать им рекламу. После чего, в условиях санкций, мы решили поработать с отечественным брендом Jogel. Будем ли мы брать курс на импортозамещение? Да, курс будет взят. Потому что данный экипировщик производит не только футбольную обувь и форму, но и мячи. Так что нас полностью устраивает сотрудничество с этим брендом.

Это и касается остальной футбольной инфраструктуры, к примеру, мы будем обращаться к отечественным компаниям, которые готовы предоставить футбольным клубам соответствующую футбольную аналитику», — заявил Дюков.

Соглашение с новым экипировщиком рассчитано до 2026 года.

1 марта руководство компании по производству спортивной одежды adidas приняло решение приостановить сотрудничество с РФС. Бренд являлся официальным техническим партнёром союза и предоставлял экипировку для всех сборных России с 2008 года.

Ранее Дюков ответил, учитывают ли в организации недовольство болельщиков и журналистов по поводу формата Кубка России.

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